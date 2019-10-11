РИАМО – 11 окт. В Румянцевском зале Дома Пашкова в столице открылась выставка «Книга Книг», которая представит древние издания Библии, сама выставка предваряет масштабный совместный проект Российской государственной библиотеки и Государственной Третьяковской галереи «Иванов и Библия», запланированный на 2021 год, сообщил журналистам генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

«Судьба шедевров, которые мы показываем, очень сложная. Часто они были предметами совсем других коллекций. Есть два способа, как вдохнуть жизнь в такие коллекции – либо выставочные проекты, либо виртуальные проекты. У нас было несколько таких примеров», – заявил Дуда.

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в свою очередь добавила, что в Доме Пашкова долгое время хранилась большая часть произведений Александра Иванова.

«Идея, предложенная библиотекой, показать в этом пространстве ряд работ Иванова и библейские эскизы, поместив их в одно пространство с первоисточником, является невероятно плодотворной. Когда я попала в это пространство и подошла к витринам – дыхание перехватило. Здесь представлены уникальные книги», – поделилась она.

На выставке представлены Библия Франциска Скорины – первая Библия, напечатанная кириллическим шрифтом, Библия на немецком языке в переводе Мартина Лютера, редкий экземпляр Библии Пискатора с цветными иллюстрациями и другие экспонаты.