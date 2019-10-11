РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. Мастер спорта по легкой атлетике Юлия Гущина провела зарядку для воспитанников детсада №19 в Подольске и рассказала им о пользе спорта, сообщила «РИАМО в Подольске» депутат совета депутатов округа Ирина Талпа.

«В детсаду №19 «Звездочка» поселка Молодежный Подольска 10 и 11 октября прошла встреча «Олимпийская зарядка с чемпионом» с мастером спорта по легкой атлетике Юлией Гущиной. Мероприятие проходило в спортивном зале. Гущина приехала с комплектом своих медалей, которые мог взять в руки каждый малыш. Спортсменка рассказала о спорте, легкой атлетике и провела зарядку», – сказала Талпа.

Также Гущина встретилась со старшеклассниками Толбинской школы. Там беседа велась о мотивации, постановке цели, достижении результата, поиске себя, а также о развитии своих способностей. Ребята интересовались школьной жизнью чемпионки, ее достижениями.