РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 11 окт. Пенсионеры подмосковных Котельников в пятницу научились готовить бургеры на мастер-классе, проведенном в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«17 жителей Котельников старшего возраста приняли участие в мастер-классе по приготовлению бургеров, который прошел в Outlet Village Белая Дача. Под чутким руководством шеф-повара ресторана Burmet участники научились готовить чизбургер, все необходимые ингредиенты им были выданы на месте», – говорится в сообщении.

Программа «Активное долголетие» находит большой отклик у жителей Котельников – помимо стандартных занятий танцами, вокалом и компьютерной грамотностью, у них вызывает большой интерес йога, а недавно в рамках проекта в округе открылась баня.