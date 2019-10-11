РИАМО – 11 окт. Музей-заповедник имени Петра Чайковского в Подмосковье присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств», которая в 2019 году пройдет 3 ноября, сообщается на сайте культурного учреждения.

«В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» до позднего вечера будут открыты экспозиции музея. Бесплатно можно посетить музейный парк и выставки: «П.И. Чайковский. Симфония «Жизнь». Творческий путь и судьба художника»; «Аполлинарий Васнецов. Демьяново»; «Музыка космоса. От Чайковского до Королева», – говорится в сообщении.

Кроме того, мемориальный дом с 18:00 до 22:00 примет посетителей только в составе организованных групп в сопровождении экскурсоводов (стоимость экскурсии – 200 рублей, для пенсионеров – 100 рублей, для школьников и студентов – бесплатно)

Для детей в 17:00 начнется музыкальная сказка «Волк и семеро козлят» в постановке детского музыкального театра «Фантазеры» Высоковской школы искусств.

Любителей танцев в 18:00 музейный клуб исторического танца «Реверанс» приглашает на «Бал хризантем» (бесплатно).