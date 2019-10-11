РИАМО – 11 окт. На заводе «Кимберли-Кларк» в Ступине 10 октября состоялось торжественное открытие третьей линии по производству детских подгузников Huggies, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Совокупные инвестиции в проект по расширению и модернизации производства всех трех линий подгузников составили около 3,5 миллиардов рублей (включая капитальные и операционные расходы) и обеспечили увеличение объема выпуска на более 400 миллионов штук продукции в год. На предприятии создано 68 новых рабочих мест.

«Кимберли-Кларк» - один из мировых лидеров по производству продукции для детской, женской, семейной и взрослой гигиены, открыла свое производств в Ступине в 2010 году. В рамках первого этапа текущего инвестиционного проекта в конце 2018 года были открыты две новые производственные линии по производству подгузников и трусиков Huggies и новый производственных цех (5,6 тысячи квадратных метров)», – отмечается в сообщении.

Торжественное мероприятие по завершению текущего инвестиционного проекта и символичное открытие третьей новой линии состоялось 10 октября.

Запуск произвели генеральный директор «Кимберли-Кларк» Сергей Кретов, директор завода Роман Соловей и заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. На мероприятии также присутствовали заместитель министра инвестиций и инноваций региона Антон Логинов и глава муниципалитета Вера Назарова.

«У нас есть свободные площади для дальнейшего расширения, и мы рассчитываем на продолжение нашего плодотворного сотрудничества и с Московской областью, и с городским округом Ступино в отношении инвестиций и поддержки локальных производителей», – подчеркнул Кретов.

В свою очередь Хромов подчеркнул, что «Кимберли-Кларк» – надежный партнер Московской области.

«Мне очень приятно, что компания продолжает развиваться в Подмосковье, и я надеюсь, что это далеко не последний проект в нашем регионе», – резюмировал Хромов.