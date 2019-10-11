РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. Вертолет Национальной службы санитарной авиации доставил в больницу Подольска пациента с термическим ожогом лица, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«Национальной службой санитарной авиации в Московской области 10 октября было выполнено два вылета. Так, из Раменской центральной районной больницы в Подольск был перевезен пациент с термическим ожогом лица», – говорится в сообщении.

Также в этот день из Красногорска в Каширу транспортировали ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой.