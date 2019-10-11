РИАМО - 11 окт. В рамках круглого стола, посвященного проблемам взаимодействия церкви и общества, депутаты, жители и представители общественности обсудили отмену строительства храмового комплекса в парке на Зеленом проспекте в районе Новогиреево, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Проект резолюции предполагает отмену строительства храма и сохранение парка без изъятия какой-либо его части.

«Во всех ответах упоминается что горки и детский комплекс не будут затронуты, но это единый комплекс. Это большая боль, что планируется строительство большого комплекса не совместимого с размерами парка. Отпевания, венчания и повседневная жизнь этого храма в 10 метрах от детской площадки и спортивных снарядов. Наш парк - это наша жемчужина и его надо сохранить», - сказала член инициативной группы Дина Самсонова.

Многие представители общественности, присутствовавшие на круглом столе выступили за отмену строительства. Однако, по мнению представителей РПЦ в лице протоиерея Всеволода Чаплина и иерея Виктора Родина, храм не испортит облика парка.

«Ни одной государственной копейки не тратится на строительство. Храм действительно имеет приятный архитектурный облик и то, что он украсит (территорию - ред.) - это несомненно. Проект резолюции который сегодня предполагается... Я не могу подписаться ни под одним пунктом», - сказал настоятель патриаршего подворья при храме священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского в Новогиреево города Москвы Виктор Родин.

Он также добавил, что компания Ingrad не является спонсором строительства, а лишь внесла единоразовое пожертвование.

«Религия - это очень тонкая материя. Тут важно не наговорить лишнего и не переборщить. Если строго подходить к определению строительства в парках, то это точечная застройка. <...> Кстати, у атеистов тоже есть свое мнение и это тоже не чужие люди. Нужно продолжать диалог застройщика и местных жителей. Возможно, поиск нового места для строительства станет самым приемлимым путем», - отметил депутат Московской городской думы Николай Зубрилин.

В проекте резолюции также говорится о том, что совет по градостроительному развитию Москвы союза московских архитекторов подтвердил нецелесообразность строительства храмового комплекса в парке и рекомендовал отменить действие постановления о строительстве. Также выражается обеспокоенность социальной обстановкой, связанной с несогласием жителей со строительством храма, - митинги проходили в 2013, 2014, 2015 и 2019 годах.

По итогам круглого стола прошло голосование в ходе которого большинство выступило за то, чтобы взять предложенную резолюцию за основу. Предложения и замечания по данной резолюции подаются до 18 октября.

Ранее сообщалось, что храм ветеранов боевых действий в столичном районе Новогиреево планируется построить рядом с ранее установленным мемориальным комплексом москвичам, погибшим в Афганистане.