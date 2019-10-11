РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 окт. В Центральной библиотеке имени Сергея Есенина подмосковных Люберец 19 октября на литературный вечер соберутся участники клуба любителей классического искусства «Под сенью муз», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Культурная программа творческого вечера будет посвящена 205-летию со дня рождения классика русской литературы Михаила Лермонтова.

«Ожидается просмотр тематических телефильмов, прослушивание романсов на стихи поэта, а также обсуждение биографии и творческого наследия Михаила Лермонтова. Участники встречи вспомнят роман «Герой нашего времени», поэмы «Мцыри» и «Демон», продекламируют стихотворения «Парус», «Смерть Поэта» и другие произведения автора», – говорится в сообщении.

В заседании клуба «Под сенью муз» могут принять участие все желающие. Здесь всегда рады новым участникам и интересным темам. Вход на мероприятия клуба свободный.

Встреча, посвященная творчеству Лермонтова, пройдет 19 октября в 14:00 по адресу: улица Волковская, дом №5А. Все вопросы можно задать по телефону: 8(495)554-51-58.