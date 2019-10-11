РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. Для юных пациентов детской поликлиники №2 Подольска открыли игровую комнату в рамках проекта «Добрая комната», сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«В Подольской детской поликлинике №2 на улице Индустриальная начал свою работу проект «Добрая комната». Совместно с замглавы администрации округа Евгением Соловьевым осмотрели специализированное помещение, побеседовали с юными пациентами. Данная игровая зона укомплектована детской мебелью, игрушками, а также наборами для детского творчества», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что проект «Добрая комната» – приоритет для регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и программы губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Он нацелен на решение важных вопросов, направленных на развитие медицины, а также на то, чтобы дети ощущали себя комфортно в учреждениях здравоохранения.