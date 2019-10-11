РИАМО - 11 окт. В столице в этом году всероссийский фестиваль Nauka 0+ приурочен к 150-летнему юбилею периодической таблицы химических элементов Менделеева, сообщил в пятницу руководитель образовательных программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ Сергей Филиппов.

Он призвал всех москвичей посетить фестиваль Nauka 0+, который проходит с 11 по 13 октября.

«В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня открытия периодической таблицы Менделеева. Химии, нано-технологиям посвящен фестиваль», - сказал Филиппов в эфире телеканала «Москва 24».

Nauka 0+ – это всероссийский фестиваль науки, который проводится ежегодно с 2013 года. Московская часть фестиваля организуется на площадках вузов Москвы, а также на территории МГУ и «Экспоцентра». Вход на все мероприятия свободный.

В этом году подготовлена обширная программа — мастер-классы, лекции, выставки и даже выступления Нобелевских лауреатов.