РИАМО – 11 окт. С начала года в Подмосковье прибавилось более 20 тысяч гектаров особо охраняемых территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее в ведомстве подвели предварительные итоги работы по созданию и реорганизации особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

«С начала года в Подмосковье были созданы семь новых ООПТ общей площадью 14,4 тысячи гектаров, а также существенно расширены территории еще семи существующих ООПТ, так что общий прирост особо охраняемых территорий Подмосковья составил 20,7 тысячи гектаров», – отметил министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

В 2019 году в регионе созданы заказники «Леса Борисовского лесничества», «Тесовский лес» (Можайский округ), «Саньковский», «Озеро Подтеребово», (Клин), «Дубравна», «Темповский» (Талдомский округ), а также прибрежная рекреационная зона областного значения «Сходненская» (Химки).

Кроме того, увеличены площади заказников «Полевщинский лес» (Истра), «Озеро Заболотское и его окрестности» (Сергиево-Посадский округ), «Широколиственные леса Подольского лесничества» (Подольск), «Широколиственный лес и луга на Мордвесе» (Серебряные пруды), «Аринкинский» (Лотошино), «Сосняки Электрогорского лесничества» (Павловский Посад) и «Леса Колоцкого лесничества» (Можайский округ).