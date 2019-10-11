РИАМО – 11 окт. За семь лет более 450 новых детсадов начали работать в Подмосковье, средняя зарплата педагогических работников в регионе составляет свыше 50 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В городском округе Реутов прошел круглый стол Мособлдумы на тему: «Реализация прав граждан на получение дошкольного образования в Московской области». Участники заседания ознакомились с деятельностью детского технопарка «Изобретариум», посетили частный детский сад «Маленький гений», муниципальные сады «Светлячок» и «Сказка». Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов отметил, что основная цель мероприятия – рассмотреть проблемы, которые возникают в системе дошкольного образования.

«В Московской области работают 1,9 тысячи муниципальных детсадов, 118 частных, 20 - государственных и 101 начальная школа. Эти учреждения посещают 415 тысяч воспитанников. Охват дошкольным образованием детей от трех до семи лет составляет 100%. С 2012 года в регионе было построено 452 новых детсада, таким образом, появилось 75 тысяч новых мест», – сказала заведующая отделом дошкольного образования управления общего образования министерства образования в регионе Юлия Рыбак.

По ее словам, в 2019 году запланировано капитально отремонтировать 38 дошкольных учреждений, на эти цели предусмотрено выделить из бюджета 1 миллиард рублей.

«С 2017 года в области начала реализовываться программа доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до трех лет. Всего во всех 64 муниципальных образованиях функционирует 2868 групп раннего развития. В 2018 году было открыто 6996 ясельных мест, в 2019 году планируется открыть еще 6 тысяч», – дополняется в материале.

В сфере дошкольного образования трудятся более 37 тысяч работников – это воспитатели, музыкальные руководители, логопеды, психологи.

Ежегодно на работу в детсады приходит около 150 молодых специалистов – для них в области действует ряд мер поддержки. Это выплаты по 150 тысяч рублей, социальная ипотека.

В текущем году квоты на ипотеку получили 90 человек, в 2020 – 70 человек. Средняя зарплата педагогических работников дошкольного образования в Московской области составляет 53 тысячи рублей.