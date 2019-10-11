РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 окт. Движение через железнодорожный переезд, соединяющий Садовую улицу и проспект 1-го Мая в Домодедове, ограничат в ночь с 15 на 16 октября и с 17 на 18 октября, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Для проведения аварийно-ремонтных работ по смене железнодорожного полотна и асфальтного покрытия <…> будет полное закрытие движения с пересечением железнодорожных путей для автотранспорта: 32 километр Павелецкого направления Московской железной дороги Домодедово – Белые Столбы в ночь с 15 на 16 октября и с 17 на 18 октября 2019 года с 0:00 до 6:00», – говорится в сообщении.

Это автодорога, соединяющая Садовую улицу и проспект 1-го Мая в Домодедове. С 6:00 движение снова будет запущено.