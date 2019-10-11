РИАМО - 11 окт. В аэропорту Шереметьево усилен контроль за работой инспекторов досмотра, после того как пассажир пронес пистолет на борт самолета, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Бургас 10 октября, прервал полет и внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Это произошло после того, как один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать в багаж травматический пистолет.

«Выявлен и отстранен от исполнения обязанностей до завершения расследования сотрудник, производивший предполетный досмотр пассажиров данного рейса. Усилен контроль за работой инспекторов досмотра», – отмечается в сообщении.

Кроме того, с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, провели дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра.

Согласно предварительным выводам по итогам внутренней проверки, причиной возникновения данной ситуации послужило нарушение сотрудником безопасности стандартов досмотра.