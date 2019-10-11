РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 окт. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали в подмосковном Реутове уроженца Краснодара, подозреваемого в краже двух велосипедов из подъезда дома, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что из ее подъезда в одном из домов, расположенном на Юбилейном проспекте, похитили два велосипеда на сумму 32 тысячи рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 32-летний уроженец Краснодара по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.