РИАМО – 11 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким легендарного советского космонавта Алексея Леонова, который умер на 86-м году жизни.

«Ушел Алексей Леонов. Первый в открытом космосе. Мои соболезнования Светлане Павловне, родным и близким Алексея Архиповича. Самая добрая память», – написал градоначальник в своем аккаунте в Instagram.

Похороны знаменитого летчика-космонавта состоятся 15 октября 2019 года на мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге. Космонавт совершил два полета в космос (18 марта 1965 года и 15 июля 1975 года) и первым в мире вышел в открытый космос – он провел за бортом 23 минуты 41 секунду, из них 12 минут 9 секунд Леонов находился за пределами корабля.

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