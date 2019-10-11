РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 окт. Ученики четырех школ посетили с экскурсией Домодедовский отдел ЗАГС, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Учащиеся 8-11 классов из четырех общеобразовательных учреждений побывали на экскурсии в Домодедовском отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области», – говорится в сообщении.

Сотрудники показали школьникам архив, рассказали о том, где и как хранятся актовые записи, как выглядели книги регистрации 100 лет назад и как сегодня осуществляется государственная регистрация актов гражданского состояния.