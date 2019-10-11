РИАМО - 11 окт. 25 октября в Подмосковье организуют бесплатный семинар «Экспортная электронная торговля - выход на многомиллионные рынки», на мероприятии расскажут о том, на каких маркетплейсах продавать свои товары, как использовать площадку для поиска бизнес-партнеров, какие товары из России могут быть интересны зарубежным покупателям, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Мероприятие пройдет в видеоконференции с муниципальными офисами торгово-промышленных палат в городах Подмосковья 25 октября в 13:00. Организуют его фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области и министерство инвестиций и инноваций региона.

«Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что для экспортно ориентированных компаний региона выступят спикеры ведущих институтов развития, которые расскажут о самых эффективных моделях и инструментах выхода на новые рынки», - говорится в сообщении.

Спикерами семинара станут эксперт по международным проектам Российского экспортного центра Дина Горчакова, генеральный директор Active Trading GmbH Андрей Зыков, генеральный директор аккредитованного сервисного партнера eBay - Expand Solutions Владислав Пономаренко и другие

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 22 октября по ссылке.

Адреса и телефоны офисов торгово-промышленной палаты, которые будут участвовать в мероприятие, также доступны по ссылке.