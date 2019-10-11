РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 окт. На заседании межведомственной комиссии городского округа Домодедово по профилактике преступлений и иных правонарушений оценили эффективность работы системы видеонаблюдения «Безопасный регион», сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Одним из важных вопросов повестки дня был вопрос оценки эффективности работы системы «Безопасный регион», – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 сентября 2019 года на территории городского округа установлено 1474 камеры видеонаблюдения, из них большинство на объектах дорожной инфраструктуры (перекрестках, пешеходных переходах) – 327, на территории детских садов и объектов дополнительного образования – 303.

Согласно информации, поступившей из УМВД России по городскому округу Домодедово, за 9 месяцев этого года при помощи камер видеонаблюдения было раскрыто 68 преступлений и выявлено 249 административных правонарушений.

В текущем году планируется дальнейшая реализация мероприятий по установке камер подъездного видеонаблюдения и подключение к системе «Безопасный регион» систем видеонаблюдения объектов торговли.

«В следующим году правительством Московской области планируется внедрить в существующую программу функцию отождествления (распознавания) личности, что естественно расширит возможности применения камер видеонаблюдения в раскрытии преступлений», – отмечается в материале.

Также в ходе работы комиссии были рассмотрены вопросы о трудоустройстве, ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Обсудили итоги работы субъектов профилактики с несовершеннолетними и организации работы с несовершеннолетними, состоящими на учете и попавших в трудную жизненную ситуацию.