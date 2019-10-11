РИАМО – 11 окт. В столице перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, его обвиняют в хищении свыше 35 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.

«Следственным управлением УВД по САО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, совершившего хищение денежных средств на сумму более 35 миллионов рублей путем обмана», – говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором одной из компаний, действуя от ее имени, заключал государственные контракты на поставку импортного оборудования в различные медицинские организации и учреждения.

«С целью получения незаконного дохода фирма-поставщик закупала более дешевые аналоги, которые не отвечали необходимым заявленным техническим требованиям. Затем злоумышленники вносили изменения в штатные внешние обозначения медицинской техники и реализовывали ее по завышенной стоимости», – уточняется в материале.

В настоящее время установлены обстоятельства шести фактов мошеннических действий, совершенных фигурантом совместно с неустановленными лицами. Общая сумма ущерба превысила 35 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудниками полиции задержан 53-летний москвич, которому предъявлено обвинение. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.