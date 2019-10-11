РИАМО - 11 окт. В центральной районной больнице Солнечногорска появился новый инновационный нейрохирургический микроскоп Leica M530 OHX стоимостью более 21 миллиона рублей, его поставили в рамках реализации региональной программы модернизации оснащения нейрохирургической службы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Это последняя модель в линейке знаменитой швейцарской фирмы, мирового лидера в производстве медицинской оптической техники.

«Возможности, которые эта техника открывает перед опытными хирургами поистине впечатляют. Многократное увеличение позволяет во всех подробностях рассмотреть самые маленькие новообразования», – заявил заведующий нейрохирургическим отделением Роман Михайлов.

Он подчеркнул, что лучшая модель в позиции освещения операционного поля, передовая оптика, удобная автоматическая балансировка и множество других инновационных функций, позволяют нейрохирургу производить ювелирной точности хирургические операции на сложных структурах головного и спинного мозга.

В настоящее время нейрохирурги Солнечногорской ЦРБ используют микроскоп при операциях на головном, спинном мозге, периферической нервной системе.

По словам Михайлова, современный микроскоп позволит существенно расширить спектр нейрохирургических операций и добиться повышения качества оказания специализированной нейрохирургической помощи по профилю нейрохирургия на базе ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ».