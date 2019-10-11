РИАМО – 11 окт. Определен подрядчик на проектирование школы на 550 мест в Щелкове, контракт на проектирование образовательного учреждения заключен с ООО «АРС-СТ», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Общеобразовательное учреждение появится в поселке Новый городок.

«Помимо учебных классов, в здании школы будут предусмотрены лаборатории, мастерские, столовая, медицинский блок, библиотека, а также спортивный и актовый залы. Территория вокруг школы будет благоустроена. Здесь появится стадион, игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха. Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству передвижения учеников, комфортности и безопасности учебного учреждения», – отметил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения. Завершить строительство нового объекта образования планируется в 2021 году.

Проектирование и строительство школы предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.