РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. По требованию прокуратуры директоров пяти управляющих компаний Подольска оштрафовали за ненадлежащее содержание контейнерных площадок, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник городского прокурора, младший советник юстиции Светлана Давлетшина.

Подольской городской прокуратурой совместно со специалистами теротдела №5 Госадмтехнадзора Московской области и Подольского теротдела Роспотребнадзора по Подмосковью проведена проверка исполнения законодательства в сфере обращения с ТКО. Так, проверки управляющих компаний «МУЖРП №1», МУП «ЖПЭП №2», «МЖРП №12», «МУЖРП №5», МУП «ДЕЗ» выявили нарушения. В частности, в содержании контейнерных площадок и их территорий.

«По результатам проверки директорам «МУЖРП №1», МУП «ЖПЭП №2», «МЖРП №12», «МУЖРП №5», МУП «ДЕЗ» вынесены представления об устранении нарушений. В отношении должностных лиц указанных предприятий городской прокуратурой возбуждены административные дела за ненадлежащее состояние или содержание нежилых зданий, строений, сооружений и объектов малых архитектурных форм», – сказала Давлетшина.

По ее словам, постановления рассмотрены, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде взыскания штрафа.

Давлетшина отметила, что также нарушения выявили и в деятельности УК «Лаговское», ООО «Многопрофильное предприятие «АКСИОС», ООО «ДИСКОМ», ООО «РЭО». Директорам указанных управляющих компаний были вынесены представления об устранении нарушений.