РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 окт. В подмосковном Красногорске скорбят об уходе из жизни космонавта Алексея Леонова, он часто бывал в городе, был среди тех, кто заложил аллею Космонавтов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался в пятницу на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

«Алексей Архипович часто приезжал в Красногорск, являлся членом попечительского совета ГК «Эталон». В 2013 году участвовал в открытии начальной школы в микрорайоне Изумрудные холмы, в 2015 году вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и народным артистом России Евгением Мироновым принял участие в закладке аллеи Космонавтов и открытии школы №18», – говорится в сообщении.

Аллею украшает точная копия космического корабля «Восход-2». Именно на таком корабле Алексей Леонов совершил свой исторический полет 18 марта 1965 года. Два года назад здесь появился и «Союз-19» – на таком космонавт второй раз побывал в космосе.

«Алексей Архипович всегда говорил, что наша аллея Космонавтов не имеет аналогов не только в России, но и во всем мире. В этот проект он вкладывал свою душу. Он первым переступил порог нашего уникального школьного музея «История космонавтики» в МБОУ СОШ №18, где до сих пор хранятся его уникальные рукописи – боевые листки, которые он рисовал еще до первого полета в космос», – добавляется в материале.

Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге.

Леонов совершил два полета в космос (18 марта 1965 года и 15 июля 1975 года), налетав всего 7 суток 33 минуты. Он первым в мире вышел в открытый космос и провел за бортом 23 минуты 41 секунду, из них 12 минут 9 секунд Леонов находился за пределами корабля.