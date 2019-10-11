РИАМО – 11 окт. С 15 октября по 1 декабря для автомобилистов будет доступна только одна полоса на участке Берсеневской набережной в столице от дома №12, строения 1, до бокового проезда улицы Серафимовича, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, будет организовано одностороннее движение по Берсеневской набережной от дома №18-20-22, строения 1, до бокового проезда улицы Серафимовича.

«С 15 октября по 25 ноября для движения закроют участок от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной, дом 18-20-22, строение 1. Ограничения будут действовать с 23:00 до 06:00 по понедельникам, вторникам и средам», – говорится в сообщении.

Двустороннее движение будет организовано в Берсеневском переулке и на участке от Берсеневского переулка до дома 15, корпуса 1, по Болотной набережной.

Реверсивное движение будет организовано на Болотной набережной от Патриаршего моста до дома 2, корпуса 8, по улице Серафимовича.