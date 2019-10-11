РИАМО - 11 окт. В ходе проходящего в Нижнем Новгороде международного форума «Россия – спортивная держава» представители Подмосковья рассказали о развитии сферы профессионального спорта в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Делегацию Подмосковья на мероприятии возглавил министр физической культуры и спорта Роман Терюшков. Он рассказал, что Московская область долгие годы является одной из главных кузниц спортивных кадров для страны, а спортсмены из региона являются одними из лидеров по представительству в сборных страны и часто завоевывают высоки награды.

«Такой результат достигается благодаря широкой сети организаций, осуществляющих подготовку спортсменов и спортивного резерва. В Подмосковье таких организаций более 200, где под руководством почти 4,5 тысячи тренеров занимаются 126 тысяч человек. В том числе и именно эти факты позволяют называть Московскую область самым спортивным регионом страны», – говорится в сообщении.

Более 2,3 тысячи спортсменов из Подмосковья являются членами сборных команд России по 113 видам спорта. В этом году представители области завоевали более 2,9 тысячи медалей различного достоинства на всероссийских и международных соревнованиях. Также 80 человек являются кандидатами в олимпийскую сборную команду Российской Федерации для участия XXXII летних Олимпийских играх 2020 года Токио.

Регион также часто становится местом проведения различных соревнований. Только в 2019 году на территории Московской области организуют более 1,5 тысячи первенств, среди которых 61 межрегиональное, 479 всероссийских, 67 международных и 912 региональных состязания.