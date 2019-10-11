РИАМО – 11 окт. Строительство станций «Авиамоторная» и «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена вышло на финишную прямую, так, на платформах уже уложен гранит, продолжается архитектурная отделка служебных помещений, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Планируем до конца года завершить тяжелые строительные работы и пуско-наладку оборудования на станциях «Авиамоторная» и «Лефортово». Работы идут в хорошем темпе. Почти на треть выполнено устройство верхнего строения пути на перегонах между станциями. На «Авиамоторной» идет монтаж основных конструкций выхода южного вестибюля, а основные конструкции вестибюля «Лефортово» готовы на 85%», – сказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станция «Авиамоторная» станет пересадочной с Калининской линией, у станции запроектировано два подземных вестибюля – один расположен вблизи конечной трамвайной остановки «Проезд Энтузиастов», а второй через пешеходный коридор под путями Казанского направления МЖД ведет на улицу Авиамоторная.

У «Лефортово» – один вестибюль с выходами на улицы Наличная и Солдатская, к кинотеатру «Спутник».

«Предполагается, что до запуска всех участков БКЛ станции «Авиамоторная» и «Лефортово» будут действовать в составе Некрасовской ветки метро. Таким образом, пассажиры смогут проехать из Некрасовки до «Лефортово» без пересадок», – подчеркнул Хуснуллин.

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. Протяженность нового кольца составляет почти 70 километров, на которых расположится 31 станция. На сегодняшний день на всех участках Большого кольца ведутся работы по проектированию и строительству.