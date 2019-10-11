РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 окт. Старшеклассникам школ Домодедова рассказали о специфике службы в органах внутренних дел в рамках агитационного мероприятия, проводимого сотрудниками Домодедовского управления МВД, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В молодежном центре «Победа» 10 октября сотрудники Домодедовского УМВД провели агитационное мероприятие для 400 старшеклассников городских школ. Главными темами стали: специфика службы в органах внутренних дел; правила поступления в московский университет имени В.И. Кикотя; профилактика детского дорожного травматизма с участием пешеходов», – говорится в сообщении.

Также в рамках мероприятия участники увидели инсценированное задержание преступника с элементами борьбы и показательное выступление служебной собаки Паркера. В конце мероприятия из числа самых активных школьников создали агитационную дружину для проведения совместных акций.