РИАМО – 11 окт. В Московском государственном областном университете прошла общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», к мероприятию присоединились преподаватели и студенты вуза, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Данная акция организована вольным экономическим обществом России и международным союзом экономистов при участии Финансового университета при правительстве РФ и ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов РАН.

«Первый «Всероссийский экономический диктант» был проведен в 2017 году и, завоевав признание и авторитет, стал ежегодным мероприятием. МГОУ присоединился к акции с самого начала, соответственно, в стенах вуза диктант писали уже третий раз», – отмечается в сообщении.

Выступая региональной площадкой проведения мероприятия, университет создает условия для прохождения проверки всем желающим.

«Традиционно диктант пишут студенты экономического и юридического факультетов, а также факультета технологии и предпринимательства МГОУ. Однако ежегодная образовательная акция вызывает живой интерес не только среди обучающихся и преподавателей университета, но и среди школьников», – дополняется в материале.

По итогам диктанта прошлого года студенты МГОУ показали хорошие результаты. Так, начальный уровень знаний показал 31 участник, удовлетворительный уровень – 124 человека, а 1145 результатов были отнесены к категории «Экономический авторитет».

Кроме того, три студента показали наивысший результат тестирования и получили свидетельство об этом от вольного экономического общества России, в то время как остальные студенты получили сертификат участника.

«Понять, что нужно прибавить к знаниям и какую брешь залатать, участники диктанта смогут после 16 октября, когда результаты теста опубликуют на сайте вольного экономического общества», – резюмируется в сообщении.