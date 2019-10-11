РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 окт. В подмосковных Люберцах отпраздновали 15-летие футбольного клуба «Звезда», его коллектив получил благодарственные письма, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Торжественное мероприятие прошло в пятницу на стадионе «Звезда», который находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом №110, корпус 7. С праздником футбольный клуб поздравили глава городского округа Владимир Ружицкий, депутат Московской областной думы Игорь Коханый и футболист Сергей Юран.

«Здесь собрались юные футболисты, удар у них уже профессиональный. У российского футбола есть будущее. Из таких ребятишек вырастут суперспортсмены, которые будут славить наш футбол. Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности Валерию Николаевичу Товкачу, он энтузиаст футбола, фанат футбола. Спортивных успехов!» – сказал Ружицкий.

Глава Люберец за высокие показатели деятельности и популяризации развития спорта, в частности футбола, знаком отличия наградил директора ДЮСШ по футболу «Звезда» Валерия Товкача и заместителя директора по спортивной работе Сергея Ярусова.

Также Игорь Коханый вручил Влалерию Товкачу наручные часы. Коллектив футбольного клуба получил благодарственные письма от главы городского округа, спорткомитета и общественной палаты Люберец. Футбольный клуб получил в подарок мяч и термочайник.

Сотрудники ФК «Звезда» подарили главе округа футболку с номером 10.