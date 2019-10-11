РИАМО - 11 окт. За 9 месяцев 2019 года в Подмосковье введено 2,15 миллиона квадратных метров коммерческих нежилых объектов, за аналогичный период 2018 года введено 1,54 миллиона «квадратов», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Таким образом, объем введенных объектов коммерческой недвижимости увеличился на 39%. Речь идет про складские помещения и производства, офисные помещения и объекты торговли. Это все то, что двигает экономику региона вперед и создает рабочие места», – заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она отметила, что знаковыми объектами текущего года стали производственные корпуса компаний ООО «НПО «Петровакс Фарм» в Подольске и ООО «Юнихолд» в Егорьевске, склады ООО «НКН-Строй» в Подольске и ООО «Каравелла» в Солнечногорске, кондитерская фабрика Победа в Егорьевске и Московский областной детский хоспис в Домодедове, которые находились на сопровождении у Центра содействия строительству при правительстве региона.

Лидерами по числу введенных объектов коммерческой недвижимости в городских округах стали Подольск (72), Солнечногорск (34), Ленинский округ (29), Раменский (15) и Щелково (15).