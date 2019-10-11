РИАМО - 11 окт. В музее-заповеднике «Зарайский кремль» открылась выставка «Забытый образ. Зарайская жар-птица», которая впервые представляет традиционный женский костюм уезда, сообщается на сайте музея.

«Реконструкция старинного наряда зарайских крестьянок произведена на основе предметов из фондовых коллекций Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и музея-заповедника «Зарайский кремль». Комплекты женского одеяния собраны из предметов, бытовавших на территории Зарайского уезда в первой половине XIX века», – отмечается в сообщении.

Гармоничные сложносоставные уборы вызывают в памяти образ сказочной птицы. На выставке можно увидеть интересные и забытые детали одежды и украшения: сороки, кички, волосники, фартуки, пояса, лапти и кожаные коты.

Как отметил директор музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев, данная выставка – это хороший пример того, как объединяя собрания двух музеев, можно показать что-то уникальное. Он также высказал уверенность, что через экспозицию посетители еще раз обратятся к русской народной культуре.

Зарайский народный костюм в комплексе не представлен ни в одном российском музее. Объясняется это, в первую очередь, тем, что уже в 1830-40-е годы он утратил самобытные черты из-за влияния крупных промышленных, в основном, текстильных центров Москвы, Коломны, Егорьевска, самого Зарайска, а собирать народную одежду начали только во второй половине XIX века.

Самые же активные этнографические сборы пришлись на 1920-е годы.

Трудности воссоздания костюма были связаны как с малочисленностью самих предметов народной одежды, так и с отсутствием надежной атрибуции ряда из них.

Постепенно стало понятно, что комплекс зарайского костюма строился на основе синей клетчатой поневы и, видимо, еще в первой половине XIX века сохранял в едином комплексе многие архаичные черты костюма Окского района. Это и желтая, а также белая нагрудная туникообразная одежда, и головной убор с рогатой кичкой и бисерными украшениями, долгие рукава рубах и шушпанов.