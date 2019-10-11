РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 окт. Молодых людей, которых планируют отправить на срочную службу в Вооруженные силы РФ в рамках осенней призывной кампании, поздравили с Днем призывника на празднично-патриотическиом мероприятии в МКЦ «Победа» подмосковного Домодедова, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Церемония началась с торжественного внесения флагов Российской Федерации, Московской области, городского округа Домодедово и гимна Российской Федерации. С приветственным словом выступила первый заместитель главы администрации Домодедова Марина Ведерникова.

«Я хочу передать слова приветствия и напутствия от нашего главы Александра Двойных и пожелать, конечно, нашим ребятам, нашим призывникам успешной службы. Хочу отметить, что на территории нашего городского округа проводится большая работа по военно-патриотическому воспитанию. И в этой работе участвуют не только учреждения образования и культуры, но и наши многочисленные общественные организации», – сказала она.

Призывников также поздравил депутат Московской областной думы, председатель комитета по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

«Я уверен, что вы наберетесь опыта, что вы вернетесь совершенно другими, и, если мы через год встретимся с вами в этом зале, то здесь уже будут сидеть не просто мальчишки, а люди, которые получили воинское звание, воинский опыт, а самое главное жизненный опыт. Вы все правильно сделали. Никогда не стесняйтесь, что вы служили в Вооруженных силах. Вы поступили по закону, по совести, по чести», – подчеркнул он.

С поздравлением выступил главный инспектор военного комиссариата Московской области генерал-полковник в отставке Иван Морозов.

«Я хочу поздравить всех призывников с этим днем и пожелать им выполнения всех тех задач, которые будут поставлены их непосредственными командирами. И самое главное – здоровья вам! И чтобы вы нигде и никогда не воевали, кроме учебных полей, готовясь к защите нашей прекрасной Родины – России», – сказал Морозов.

Призывников также поздравили настоятель Христорождественского храма микрорайона Барыбино Алексий Сизинцев и ефрейтор войсковой части №41-516 Дмитрий Великанов.

В рамках праздника подвели итоги конкурса стенгазет и плакатов «Служба ратная – служба солдатская». Церемонию награждения победителей и призеров провел председатель комитета по делам молодежи и спорта администрации городского округа Домодедово Александр Епишин.

Призывников также поименно вызвали на сцену для вручения подарков.