РИАМО - 11 окт. Бизнес-тренер по продвижению личного бренда в Instagram Виктория Серафимова презентует новую книгу «Твой любимый Instagram. Как стать узнаваемым и получать доход, не имея сотен тысяч подписчиков» в магазине «Читай-город» 17 октября, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

Серафимова является бизнес-тренером по продвижению личного бренда в Instagram.

«Учительница английского, которая однажды решила изменить свою жизнь, выбрав другую профессию. Теперь зарабатывает миллионы и помогает другим поверить в себя, обрести новую профессию и научиться много зарабатывать любимым делом», – отмечается в сообщении.

На встрече гости смогут узнать, как создавать цепляющий контент – писать крутые тексты и правильно обрабатывать фотографии. Также Серафимова покажет стратегию продвижения аккаунта самостоятельно и расскажет, как продвигать личный бренд в соцсети.

Презентация состоится 17 октября в 19:00 по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2, торгово-развлекательный центр «Европейский», четвертый этаж, магазин «Читай-город».