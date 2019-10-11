РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 окт. Порядка 70 человек, в том числе около 20 детей, эвакуировали при пожаре в многоэтажном жилом доме №28 на улице Успенская в Красногорске в пятницу, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко.

Сообщение о пожаре поступило в 7:36, на его тушение потребовалось около 1,5 часов.

«Пожар произошел в помещении магазина, который на момент возгорания не работал. Были закрыты двери и ставни. По путям коммуникаций задымление распространилось по всему стояку пятого подъезда, на все этажи здания. Порядка 70 человек были эвакуированы, в том числе около 20 детей. Порядка 15 человек из этого числа спасли сотрудники пожарной охраны», – сказал Мирошниченко.

По его словам, была реальная угроза жителям, но никто не пострадал.

«Были трудности с тем, чтобы подъехать к жилому дому технике. Автолестница проехать не смогла. Пожарные краны на всех этажах, кроме одного, были разукомплектованы – не были оборудованы подсоединяющими муфтами. Также по неизвестным причинам на данном пожаре не отработала система дымоудаления», – отметил Мирошниченко.

На месте пожара был развернут оперативный штаб городского округа. К эвакуации людей и тушению пожара были привлечены сотрудники и техника муниципального аварийно-спасательного отряда, пожарных частей №№4, 227, 134, 310. Кроме того, в эвакуации людей приняли участие сотрудники патрульно-постовой службы полиции.