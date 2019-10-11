РИАМО - 11 окт. На территории Зеленограда ПАО «Московская городская телефонная сеть» совместно с АО «Мосэнергосбыт» запустили пилотный проект по установке интеллектуальных индивидуальных приборов учета электроэнергии, благодаря которому данные с них будут сразу поступать к поставщику, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МГТС».

В рамках эксперимента старые электросчетчики в Зеленограде заменили на новые, в которых есть устройства передачи данных, связанные с волоконно-оптической сети МГТС по технологии GPON. Всего было установлено 174 счетчика. Они в круглосуточном режиме передают данные в биллинговую систему АО «Мосэнергосбыт».

«Такой подход также позволяет эффективнее планировать и прогнозировать потребление электроэнергии, предлагать оптимальные тарифы, контролировать оплату и предупреждать нарушения со стороны потребителей, а также избавляет их от необходимости подавать показания вручную», — отметил заместитель ген

ерального директора по развитию и маркетингу АО «Мосэнергосбыт» Геннадий Стрельцов.

По его словам, smart-решения от МГТС делают анализ объемов и характера потребления электроэнергии проще и прозрачнее, давая и потребителям, и энергопоставщику актуальную информацию.

Электросчетчики, которые установили в Зеленограде, были разработаны специально под потребности АО «Мосэнергосбыт». Они максимально соответствует базовым требованиям к интеллектуальным системам учета электроэнергии, зафиксированным в федеральном законодательстве.

«В Москве спрос на технологические решения бытовых задач очень высок, потому что в большой цене время, удобство и комфорт. У нас богатый опыт внедрения и масштабирования сложных технических решений, в том числе технологии интернета вещей, поэтому мы умело находим новые эффективные решения задач, которые можно сделать сегодня удаленно, с помощью интернета», — подчеркнул директор департамента развития МГТС Дмитрий Зиненок.

Он также выразил уверенность, что у жителей Москвы данные сервисы станут популярными, ведь они освободят их от необходимости передавать данные потребления электроэнергии вручную.