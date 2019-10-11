РИАМО – 11 окт. Депутаты Госдумы обратились к журналистам с просьбой прекратить нагнетать ситуацию вокруг состояния здоровья известной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, сообщает Федеральное агентство новостей.

Члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна возмутило все происходящее вокруг звезды ситкома «Моя прекрасная няня».

«Вместо того, чтобы помолиться за Анастасию, вокруг нее устроили настоящий шабаш, который буквально захлестнул СМИ. Какие-то уволившиеся медсестры, пытающиеся продать ее фото на больничной койке. Какие-то липовые «врачи», продающие ее чуть ли не предсмертное интервью. <…> Какие-то заочно поставленные диагнозы и прогнозы. И этот поток, похоже, не остановить», – заявил парламентарий.

Манукян выразил сожаление, что в нашей стране нет закона, запрещающего публиковать такие данные в СМИ. По мнению депутата, речь не о цензуре, а об элементарном соблюдении норм приличия.

Коллеги по актерскому цеху стараются всячески поддерживать близких актрисы и просят своих поклонников молиться за нее.

Так, артистка Нонна Гришаева рассказала, что шокирована происходящим и считает, что в подобной ситуации важно, прежде всего оставаться людьми.

Ранее СМИ сообщали, что у актрисы диагностировали последнюю стадию рака мозга. Родственники и друзья актрисы на дают никаких комментариев по диагнозу и лечению Заворотнюк.