РИАМО - 11 окт. В Красноармейске комиссия по увековечиванию памяти земляков приняла решение о месте размещения памятной доски ветерану Великой Отечественной войны, снайперу 10-й гвардейской армии, почетной гражданке Красноармейска Вере Полисоновой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Этот вопрос уже рассматривался в конце сентября и тогда обсуждались два адреса – городской Дворец культуры и дом №11 по улице Морозова, где долгие годы жила Вера Борисовна Полисонова», - говорится в материале.

Тогда же был проведен опрос среди местных жителей, а также среди ветеранов фабрики имени Красной Армии и Флота (КРАФ), где долгие годы работала Полисонова.

По итогам опроса было решено установить памятную доску на доме по улице Морозова, где Полисонова жила до последнего дня.