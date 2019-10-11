РИАМО - 11 окт. В Красноармейске комиссия по увековечиванию памяти земляков приняла решение о месте размещения памятной доски ветерану Великой Отечественной войны, снайперу 10-й гвардейской армии, почетной гражданке Красноармейска Вере Полисоновой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«Этот вопрос уже рассматривался в конце сентября и тогда обсуждались два адреса – городской Дворец культуры и дом №11 по улице Морозова, где долгие годы жила Вера Борисовна Полисонова», - говорится в материале.
Тогда же был проведен опрос среди местных жителей, а также среди ветеранов фабрики имени Красной Армии и Флота (КРАФ), где долгие годы работала Полисонова.
По итогам опроса было решено установить памятную доску на доме по улице Морозова, где Полисонова жила до последнего дня.
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