Ушел из жизни легендарный советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. О его смерти в госпитале имени академика Бурденко сегодня сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов. Ему было 85 лет. РИАМО вспоминает о важных этапах жизни Алексея Леонова.

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Мог стать художником

Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. Семья Леоновых была многодетной, Алексей - восьмым ребенком. Когда ему было три года, отца репрессировали — причиной стал конфликт с председателем колхоза. После реабилитации главы семьи Леоновы жили в Кемерово. Там будущий космонавт пошел в школу. В 1947 году семья переехала в Калининград.

В детстве Алексей Леонов увлекался живописью — собирал репродукции картин великих художников и пробовал рисовать углем. Он вспоминал, как мальчишки со двора просили его наносить для них контуры татуировок — орла, герб или батальную сцену.

В 1953 году после окончания школы Леонов пробовал поступить в Рижскую академию художеств. Его картины понравились приемной комиссии, но Леонова не приняли. Иногороднему студенту не хватило средств на жилье, а общежитие предоставляли только старшекурсникам.

Встреча с космосом

Тогда Алексей поступил в 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге. В 1955 году окончил ее, а в 1957 году завершил обучение в Чугуевскоем летном училище.

В 1960 году Леонов был зачислен в первый советский отряд космонавтов вместе с Гагариным и Титовым.

В марте 1965 года в составе команды с Павлом Беляевым отправился в космос на корабле «Восход-2». Во время полета совершил первый в истории выход в открытый космос. Леонов пробыл за бортом 12 минут 9 секунд.

О своих впечатлениях космонавт рассказывал так: «Когда я выплыл из шлюзовой камеры в космос, в глаза ударил слепящий поток света, прямо как огонь сварки. Пришлось срочно опустить светофильтр. Небо было и черное, и светлое одновременно. Бесконечность — больше ничего вокруг. И где-то далеко-далеко внизу голубая Земля. Было видно, что она круглая. Гляжу вверх: надо мной медленно вращается наш корабль-громадина, как будто он больше планеты».

Полет прошел не совсем по плану: посадку пришлось проводить вручную, корабль опустился в глухой тайге. Только через два дня космонавты смогли добраться до места, откуда их эвакуировали (до этого им сбросили снаряжение с вертолета).

После знаменитого полета Леонов был в числе космонавтов, которых готовили к полету на Луну, но программу свернули. Следующий выход Леонова на орбиту состоялся в 1975 году — уже в качестве командира экипажа. Тогда произошла легендарная состыковка корабля «Союз-19» с американским «Аполлоном», в ходе которой экипажи из разных стран пожали друг другу руки.

С 1970 года Алексей Леонов занимал должность заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, в 1992 году вышел на пенсию.

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Был на волосок от смерти

Легендарный космонавт не раз избегал гибели. О нем говорили, что он родился в рубашке.

Так, во время выхода в открытый космос скафандр раздулся и не давал ему вернуться в корабль. Леонов смог стравить лишний воздух, протиснувшись в люк не ногами, а головой вперед, хотя это запрещалось инструкцией.

22 января 1969 года космонавт оказался в том самом автомобиле ЗИЛ, который обстрелял офицер Виктор Ильин при покушении на генсека Брежнева. Пули пролетали рядом с Леоновым, но он не получил ни царапины.

В 1971 году Алексея Архиповича назначили командиром основного экипажа космического корабля «Союз-11». Но перед полетом одного из членов команды признала негодным к полету медкомиссия — и в итоге полетел дублирующий экипаж. Во время посадки космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли из-за разгерметизации.

Кроме полетов

Картина Алексея Леонова «Над Черным морем»

Алексей Леонов никогда не забывал свое юношеское увлечение живописью — он написал более 200 картин.

С 1967 года в соавторстве с художником-фантастом Андреем Соколовым он создал 14 советских почтовых марок на космическую тему. В год 15-летия первого выхода в открытый космос был выпущен почтовый блок СССР с рисунком космонавта и факсимиле его подписи.

Кроме того, космонавт был заслуженным мастером спорта СССР, имел второй разряд по велоспорту и третий разряд по фехтованию.

Леонов занимался благотворительностью — помогал детям с заболеваниями сердца.

Космонавт был женат, у них с женой Светланой родилось две дочери — Виктория (умерла в 1996 году) и Оксана. Также у Алексея Леонова осталось двое внуков — Даниил и Карина.

За свою жизнь космонавт получил огромное количество наград и заслужил множество почетных званий. Он - дважды Герой Советского союза, награжден тремя орденами «За заслуги перед Отечеством», государственной премией СССР, удостоен званий почетного гражданина Московской, Владимирской и Калининградской областей.

Бронзовые бюсты в его честь установлены на Аллее Космонавтов в Москве и на его малой родине в Кемеровской области. Его именем назван кратер на обратной стороне Луны.

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