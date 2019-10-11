РИАМО - 11 окт. 250 бабушек и дедушек Подмосковья приняли участие в фестивале настольных игр в Электрогорске, им было предложено 30 видов настольных игр, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

10 октября в доме культуры Электрогорска состоялся фестиваль настольных игр, который собрал пожилых участников со всей Московской области.

«Мероприятие проходило в рамках областного проекта «Активное долголетие». Бабушки и дедушки приняли активное участие в 30 видах настольных игр, а также соревновались по настольному теннису, хоккею и футболу. Победила дружба!» - говорится в сообщении.

Всем интеллектуальным спортсменам по окончании фестиваля вручили памятные медали. Команда из Электрогорска выиграла интеллектуальную викторину и получила переходящий Кубок победителей.