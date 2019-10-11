РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 окт. Отборочные соревнования на право участия в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялись в Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Гагаринцы активно готовятся к участию в чемпионате «Молодые профессионалы», проходят внутренний квалификационный отбор. В течение трех дней, с 8 по 10 октября, студенты состязались в нескольких компетенциях», – отметил Ружицкий.

В компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» молодые люди выполняли диагностику неисправностей, полет по трассе в визуальном режиме, переносили грузы с помощью захвата, смоделировали узел квадрокоптера, а также провели аэрофотосъемку для дистанционной инвентаризации склада.

«Обслуживание авиационной техники» – в данной компетенции ребята работали с листовым металлом, выполняли монтаж электропроводки и осмотр двигателя с помощью эндоскопа.

И в третьей компетенции – «Производственная сборка изделий авиационной техники» – участники соревнований работали с чертежами, а также выполняли предварительную и окончательную сборку изделий.

«Студенты, которые во время внутреннего отбора показали лучшие результаты, представят Люберецкий техникум на региональном чемпионате WorldSkills», – Заключил Ружицкий.