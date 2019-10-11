РИАМО - 11 окт. Наземные павильоны станции «Мневники» в Мневниковской пойме украсят объемно-пространственные композиции в виде порталов с логотипом Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Концепция станции, ранее носившей название «Терехово», разработана столичным архитектурным бюро Buromoscow. Общая площадь сооружения составит порядка 16 тысяч квадратных метров.

«Поскольку станция «Мневники» находится в районе новой застройки, ее наземные павильоны должны быть видны и узнаваемы издалека. Архитекторы предложили выполнить их в виде остекленного периптера с колоннами сложного авторского профиля, а высокие порталы со светящейся буквой «М» послужат отличными ориентирами. В качестве основного материала будет использоваться светлый архитектурный бетон как внутри, так и снаружи», – пояснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В таком же стиле выполнят подземные переходы и кассовый зал. Пол во всех зонах будет отделан серым гранитом.

Внутреннее пространство станции будет таким же светлым и легким. Реечный белый матовый потолок создаст узор в виде полукруглых кессонов, а освещать зал будут светодиодные светильники-кольца. С помощью цифровой печати на бетонные колонны нанесут абстрактные фигуры людей, они будут казаться объемными.

Проект станции метро «Мневники» выбрали по итогам открытого национального конкурса с международным участием, который был организован по инициативе Москомархитектуры.