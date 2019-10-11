РИАМО - 11 окт. На территории обсерватории в Пущине идет установка еще одного наземного большого телескопа, который будет улавливать нейтрино, его планируют запустить после 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Проект получил название «Миллиметрон». Этот телескоп должен прийти на смену отработавшему свой срок «Радиоастрону». <…> Работая и в одиночном режиме, и в связке с наземными обсерваториями, «Миллиметрон» позволит исследовать черные и белые дыры, кротовые норы, пульсары, реликтовое излучение, понять структуру Вселенной на заре ее возникновения», - говорится в сообщении.

Если правильно расположить телескопы на поверхности Земли и на орбите и синхронизировать их сигналы с максимальной точностью, то вся эта система в целом образует один огромный телескоп с небывалым разрешением.

«Научная программа проекта «Миллиметрон» включает три основных направления исследований: физические процессы в ранней Вселенной, исследование активных ядер галактик и происхождение жизни во Вселенной», - отметил профессор РАН, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник ФИАН Дмитрий Новиков.

Он уточнил, что «Миллиметрон» за счет рекордной чувствительности и беспрецедентного углового разрешения позволит проверить гипотезу существования кротовых нор. Он сможет исследовать структуры магнитных полей вблизи гипотетических входов кротовых нор и возможные истечения материи из этих областей.

Космический аппарат будет создаваться на базе платформы «Навигатор-М», разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска «Миллиметрон» отправится на рабочую орбиту — в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллионов километров от нашей планеты.

Обсерватория «Миллиметрон» уникальна. Это и системы охлаждения, и конструкция раскрываемой антенны, и уникальный композитный материал поверхности антенны, который был разработан в ФИАН с полным циклом изготовления.