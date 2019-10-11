РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 окт. Здание бывшей конюшни в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска загорелось днем в пятницу, на месте работают около 20 сотрудников Красногорского пожарно-спасательного гарнизона, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник гарнизона Роман Мирошниченко.

«Пожар возник в неэксплуатируемом здании конюшни. Весьма вероятно, что причиной стал поджог. В тушении принимают участие около 20 пожарных и 5 единиц техники», – сказал Мирошниченко.

По его словам, пожар возник в 14:33. В 15:52 огнеборцы ликвидировали открытое горение. По состоянию на 16:25 полная ликвидация пожара продолжается.