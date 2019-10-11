РИАМО - 11 окт. В Подмосковье ООО «Электрик» оштрафовали на 500 тысяч рублей за то, что он допустил нарушение земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Компания является собственником земельных участков сельскохозназначения общей площадью 168,08 гектара, расположенных в Можайском городском округе. В ходе проверки на них были выявлены нарушения.

«Выявлены нарушения земельного законодательства РФ, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Участки заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью», - говорится в сообщении.

В итоге ООО «Электрик» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.