РИАМО – 11 окт. Фестиваль «Москва за нами. 1941» в Подмосковье вошел в пятерку самых интересных мероприятий на открытом воздухе в России в эти выходные, говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

«В топ-5 фестивалей и праздников для поездок на выходные вошли исторический фестиваль «Эфес Кубани» в Краснодаре, эногастрономический фестиваль «Долина Дона» в Ростове-на-Дону, неделя моды St. Petersburg Fashion Week в Санкт-Петербурге, фестиваль молодых дизайнеров «Подиум-2019» в Роза Хуторе, Сочи, и военно-исторический праздник «Москва за нами. 1941» на Бородинском поле в Московской области», – отмечается в сообщении.

Международный фестиваль «Москва за нами. 1941» пройдет 12 и 13 октября на Бородинском поле в Можайском городском округе.

В программе праздника в музее-заповеднике «Бородинское поле» с участием более 500 человек из военно-исторических клубов – работа интерактивных площадок, показывающих быт и военное время ВОВ, выставка ретро-автомобилей и военной техники времен ВОВ, обед из полевой кухни.