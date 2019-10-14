Интеллектуальные ужасы, саги о вампирах, африканское фэнтези, средневековые суеверия про монстров и нечисть способны по-настоящему запугать и заинтриговать читателя. Тем, кто любит пострашнее, эти книги помогут проникнуться атмосферой наступающего Хэллоуина. РИАМО и книжная сеть «Читай-город» собрали книжные новинки и классику жанра для поклонников хорроров.

Хюгге, тыквы и котики: 8 книг для уютной осени>>

Роджер Желязны «Ночь в одиноком октябре»

Это последний роман американского фантаста, опубликованный в 1993 году. В 1994-м он был номинирован на премию «Небьюла» за лучший роман.

Прочитавшие отмечают интересную концепцию, интригу, психологизм, оригинальные образы героев, неожиданные повороты сюжета и прекрасный язык перевода. Мистическая атмосфера сохраняется до последних страниц.

Повествование идет от лица сторожевого пса по кличке Снафф. Он вместе со своим хозяином Джеком участвует в Великой игре, которая проходит раз в несколько десятилетий, когда ночь Хэллоуина совпадает с полнолунием, и каждый раз в новом месте. На этот раз - в Лондоне и его окрестностях. В Великой игре сойдутся известные персонажи классических произведений и их питомцы-помощники. Проигравших ожидает плачевная участь.

Что почитать для вдохновения: 10 новых книг от известных блогеров Рунета>>

Адам Нэвилл «Ритуал»

Книга из серии «Мастера ужасов» пощекочет нервы перед сном. На 448 печатных страницах нагнетается атмосфера безнадежности игры на выживание. Сюжет жуткого мистического триллера прост лишь на первый взгляд.

Четверо друзей отправляются в поход, чтобы полюбоваться природой. Срезав путь через лес, они заблудились и наткнулись на странный заброшенный дом со следами кровавых ритуалов и древних обрядов. Постепенно люди понимают, что не одни в этой древней глуши. Только еще не знают, что тот, кто их преследует, гораздо страшнее, чем им казалось.

Нэвилл умеет мастерски заинтриговать и напугать. По мнению читателей, сюжет незаезженный, книга не обманет ожиданий и читается легко.

Стивен Кинг «Жребий Салема»

«Жребий Салема» Кинга - это классика жанра. Вампирская тема была и остается одной из ведущих в мистике. Правила устанавливает автор.

В провинциальном городке стали пропадать люди - поодиночке и целыми семьями. Их не могли найти ни родственники, ни полиция. А когда надежда исчезла навсегда, пропавшие вернулись. И городок содрогнулся от ужаса...

По словам самого Стивена Кинга, роман задумывался как литературная реминисценция «Дракулы» Брэма Стокера. Книга не особо динамичная, и жути наводит больше равнодушием некоторых персонажей.

Стивен Чбоски «Воображаемый друг»

Стивен Чбоски - продюсер, режиссер и сценарист. Он заявил о себе в 1999 году благодаря подростковой драме «Хорошо быть тихоней», которую сам и экранизировал. Спустя два десятилетия Чбоски вернулся в литературу в новом для себя жанре - роман для поклонников хорроров. Его новинка способна вселить чувства тревоги и страха.

События разворачиваются в маленьком городке, куда переехали Кейт Риз и ее сын Кристофер, чтобы начать все с чистого листа. Их жизни оказываются в смертельной опасности, а в их руках - судьба мира.

«Жизнеутверждающе и страшно», «это шедевр», «амбициозная работа, внушающая страх», «самая страшная вещь, которую я прочитал за последнее время», «потрясающее чтение, стоило дождаться этой книги» - пишут в отзывах поклонники жанра.

Синдром выгорания: 10 книг для мотивации на работе и в жизни>>

Cергей Лукьяненко «Последний дозор»

Многим нравится стиль автора, который не любит простых решений и коротких дорог.

…В Шотландии на аттракционе для туристов вампир убивает человека при загадочных обстоятельствах. Рядом засекреченное поле, настолько мощной силы, что даже синий мох не растет. Загадок полно, но почему-то не очень страшно. Может, потому что главные герои - старые знакомые: Завулон, Гесер, Егор, Городецкий и другие. У Лукьяненко отлично получается прописывать характеры героев, рассуждать о доброй Тьме, злом Свете и замиксованном Сумраке, несовершенстве мироустройства людей и Иных. Если разбирать книгу детально, можно найти нестыковки с законами магии, на которых строились две первые части. Но если закрыть на это глаза, то погружение в мир «Последнего дозора» захватит до утра.

Марлон Джеймс «Черный леопард, рыжий волк»

Новинка этой осени на российском книжном рынке от Марлона Джеймса. Автор входит в список 100 влиятельных людей Times. Также он популярный писатель Ямайки, который был удостоен Букеровской премии в 2015 году за книгу о покушении на Боба Марли.

На английском языке книга вышла в феврале 2018 года. Роман по мотивам африканской мифологии стал громким и обсуждаемым. Он про захватывающие приключения с традиционной сюжетной линией о противостоянии добра и зла. В западных рецензиях отмечают сплетение африканской мифологии, культуры и фольклора.

А первые российские читатели в отзывах пишут, что роман сильно переоценен: «галлюциногенный бред, который мучительно больно читать», «глаз начинает дергаться с первых страниц от большого количества жестких сцен, насилия, пыток, каннибализма и прочей мерзости за гранью», «жесть, сложно и много шума из ничего». Тем временем студия «Уорнер Бразерс» уже объявила о намерении экранизировать роман.

Реальная история «1+1» и «Мата Хари» от Пауло Коэльо: 10 книг для чтения в отпуске>>

Петернелл ван Арсдейл «Душа зверя»

Самобытный, оригинальный и мистический роман из жанра Young Adult, сокращенно YA. Это литературное направление рассчитано на подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет. Но четкой верхней границы нет. В чтении YA-литературы все чаще признаются читатели старшего возраста.

В отзывах пишут, что книга поднимает интересные и глубокие темы. Она о темном начале внутри каждого из нас, о родных и приемных родителях, о давлении религии, об охоте на ведьм и ее последствиях. Чтение атмосферное, затягивающее, неторопливое, мрачное.

Начало книги особенно яркое и многообещающее. С первых страниц читатель оказывается в сумрачной средневековой сказке, полной суеверий, мистики и ужасов. Автор передает этот мир глазами сначала семилетней, но постепенно взрослеющей девочки по имени Алис.

Дженнифер Макмахон «Пригласи меня войти»

Любители мистики не пожалеют о потраченном на чтение времени. Неспешно закручивающийся сюжет, спокойное, плавное повествование добавляет реалистичности происходящему.

…Супруги Нат и Элен решают построить дом в Вермонте на участке земли, который приобрели. Местные жители уверяют приезжих: они строят особняк как раз там, где сто лет назад нашла свое п

оследнее пристанище ведьма Хетти. Женщина погибла по вине своей дочери, за которой обещала вернуться. Теперь призрак Хетти появляется в окрестностях, предвещая несчастье…

Дженнифер Макмахон – известный автор психологической прозы с элементами хоррора и мистики. Ее романы изданы в 15 странах мира.

7 книг в жанре нон‑фикшн, которые стоит прочитать>>

Йон Линдквист «Химмельстранд»

Линдквист умеет создать атмосферу ужаса без обилия монстров и выпущенных внутренностей. При этом во время чтения растет внутреннее напряжение, а волосы на голове становятся дыбом. Читатели называют книгу по-настоящему сумасшедшей. Можно не рассчитывать на объяснения, учитывая специфику жанра. «Нью вирд» – интеллектуальные ужасы или философский ужастик.

…Четыре семьи путешествуют в трейлерах. Заночевав на стоянке в кемпинге, они просыпаются в ином мире. Здесь нет солнца, а земля и трава пахнут кровью. Самая плохая новость - в этом мире, кроме них, есть кто-то еще. Каждому персонажу Линдквист придумал интересное прошлое со своими тайнами и скелетами. Это разбавляет весьма неторопливое повествование.

Дин Кунц «Фантомы»

В своих интервью Стивен Кинг не раз заявлял, что Кунц – его любимый автор, книги которого вдохновляют на творчество. Кунц действительно своеобразный, ни на кого не похожий фантаст. У него своя манера, стиль и язык. Вот и «Фантом» читается на одном дыхании. Сюжет нескучный, захватывающий. Есть все, что нужно: страх и ужас. Пустые дома, еще не остывшие ужины, непонятное исчезновение всех жителей городка – все это интригует и заставляет читать, не отрываясь, до последней страницы. Ответы на вопросы в самом конце.

«Фантомы» входят в пятерку лучших произведений Дина Кунца. В 1998 году по роману снят фильм с участием Бена Аффлека. Как это часто бывает, в книге гораздо интереснее прописаны персонажи и финал.

Что читают в столице: 10 самых популярных книг Московского региона>>