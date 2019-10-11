РИАМО - 11 окт. Подмосковный Серпуховский хлебокомбинат с начала 2019 года произвел свыше 22,5 тысяч тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин поздравил сотрудников завода, которые отмечают 90-летний юбилей предприятия.

«В этом году «Серпуховхлеб», один из крупнейших хлебозаводов Подмосковья, чья продукция каждый день радует покупателя, отмечает свое 90-летие. Предприятие ежесуточно вырабатывает более 90 тонн хлебобулочных изделий. С начала года комбинат произвел более 22,5 тысяч тонн, а к концу года планирует испечь порядка 33-35 тысяч тонн хлеба и кондитерских изделий», – отметил Разин.

Ассортимент выпускаемой продукции комбината включает в себя хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, пирожные, кексы, сухари и сушки, замороженную продукцию. Список постоянно расширяется и дорабатывается.

Хлебозавод гордится серией ржано-пшеничных хлебов («Ребэк», «Хмелевой», «Чемпион», «Ржаное диво», «Мариоль»), а также сладкими новинками (булочка «Пикник», бриошь с маком, сдоба «Финская», слойка с ванильным кремом и ароматом миндаля, булочка с кремом). Планируется вывод на рынок новых сдобных, сухарных хлебобулочных изделий, полезной и здоровой выпечки.

«Последние 5 лет основными задачами предприятия является модернизация производства, улучшение качества и расширение ассортимента хлебопекарной продукции. Завод оснастили инновационным оборудованием, что позволяет сократить ручной труд и существенно снизить вероятность брака. Но серпуховские пекари сумели сохранить свои лучшие хлебопекарные традиции», – подчеркнул Разин.

Хлебозавод проводит регулярные маркетинговые исследования с целью изучения потребительских предпочтений. После чего совершенствуются имеющиеся на комбинате рецептуры и разрабатываются новые сорта продукции. Трудовой коллектив предприятия насчитывает более 500 человек, средняя заработная плата – более 50 тысяч рублей.

Продукция «Серпуховхлеба» за высокое качество неоднократно становилась лауреатом и дипломантом конкурса «100 лучших товаров России» и удостоена престижных наград.

«В том числе в рамках торжеств, посвященных 90-летию региона губернатор Андрей Воробьев отметил коллектив комбината благодарностью за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие хлебопекарной отрасли агропромышленного комплекса области», – заключил глава Минсельхозпрода.