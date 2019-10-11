РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. В подмосковном Подольске в пятницу девять именинниц получили в подарок от губернатора Московской области павловопосадскую шаль, всем им исполнилось от 80 до 95 лет, сообщается на сайте администрации округа.

На территории Московской области продолжается реализация губернаторской программы «Активное долголетие». С 1 октября в рамках этой программы в Подольске чествуют юбиляров, которым исполнилось 80, 85, 90 и 95 лет. Такие встречи будут носить регулярный характер. Каждую пятницу в округе будут поздравлять юбиляров в Доме совета ветеранов.

«Так, 11 октября замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова вместе с начальником управления соцзащиты населения по Подольску Евгением Виюком поздравили виновников торжества от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Подольска Николая Пестова и пожелали долгожителям крепкого здоровья и бодрости духа. Каждая из 9 именинниц получила в подарок от губернатора яркую павловопосадскую шаль», – говорится в сообщении.

В завершение торжественной части для именинниц выступил ансамбль «Русская душа».