РИАМО – 11 окт. В среднем бригада скорой помощи в столице прибывает на экстренный вызов за 9,4 минуты, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Среднее время прибытия бригады скорой помощи на место дорожно-транспортного происшествия составляет 7,7 минуты, в 2017 году время среднее приезда скорой на ДТП не превышало 8 минут», – отмечается в сообщении.

При подозрении на инфаркт и инсульт скорая приезжает за 10,4 минуты и 10,5 минут соответственно. В 2017 году время прибытия скорой составляло 10,8 минут к пациентам с инфарктами и 10,9 минут к пациентам с инсультами.

«Наши показатели соответствуют высокому уровню крупнейших мировых столиц, а в некоторых случаях даже превышают его. Время ожидания диспетчера станции скорой помощи имени Пучкова мы сократили до 4 секунд. После приема звонка на номер «103» сотрудник в течение двух минут передает информацию о вызове медицинской бригаде, после чего машина скорой помощи приезжает к пациенту в среднем в течение 12 минут», – подчеркнул главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Ежесуточно в Москве дежурит 1040 бригад скорой помощи.

В среднем за день в диспетчерскую службу Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова поступает от 15 тысяч звонков, таким образом за год специалисты принимают около 5,5 миллионов звонков.

В ближайший год медицинские бригады московских скорых продолжат переоснащаться новым оборудованием.

Их оснастят новыми приборами для экстренной помощи – дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами для искусственной вентиляции легких, а также мобильными реанимационными комплексами и инкубаторами для транспортировки новорожденных, перечисляется в материале.

Работа станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова уже 100 лет не прекращается ни на минуту: 15 октября 1919 года бригада московской скорой помощи впервые выехала на вызов. Сегодня это крупнейшая в Европе медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь населению.